TAG Otoyolu'nda 3 Tır Çarpıştı ve Yandı — Adana İstikameti Trafiğe Kapandı

TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı ve yandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen mısır, un vs gübre yüklü 3 tırın karıştığı kaza sonucu yangın çıktı.

Müdahale ve trafik önlemi

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan tırlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kazada ölü ya da yaralı bulunmazken, tırlarda maddi hasar meydana geldi. Yangın ve kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

