TAG Otoyolu'nda Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü

Mersin'de TAG Otoyolu Erdemli çıkışında sürücünün hakimiyetini kaybettiği 16 FS 076 plakalı otomobil bariyerlere çarparak takla attı; sürücü Yusuf Can (21) hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 22:33
Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu çıkışında meydana gelen kazada bir sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Olay, TAG Otoyolu'nun Erdemli ilçesi çıkışına yakın Kuyuluk ile Çeşmeli arasındaki bölümde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Yusuf Can (21) yönetimindeki 16 FS 076 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Müdahale ve İnceleme

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti ve sürücünün cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

