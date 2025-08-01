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TAG Otoyolu'nda Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 10:31
TAG Otoyolu'nda Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trafik Kazası TAG Otoyolu'nda Gerçekleşti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Eren Şekerci (30) idaresindeki 38 AJB 408 plakalı tırın, TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı mevkisinde, Mahmud Kabanı (54) yönetimindeki 34 VU 8405 plakalı minibüsle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yangın ve Acil Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın gerçekleşmesinin ardından, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Ne yazık ki kazanın etkileri ağır oldu; minibüs sürücüsü Mahmud Kabanı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan tır sürücüsü Eren Şekerci ise, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelişmelerin takip edileceği bu trajik kazada, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi...

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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