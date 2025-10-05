Tahir Büyükakın'dan Kocaelispor'a Tebrik ve Stadyum Tramvayı Müjdesi

Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un İkas Eyüpspor'u 1-0 yenmesini kutladı ve Alikahya stadyum tramvay hattının testlerinin tamamlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 02:17
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 02:17
Tebrik ve ulaşım müjdesi bir arada

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Kocaelispor'u tebrik etti ve stadyuma ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattının test sürecinin tamamlandığını müjdeledi.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan 3 puanın çok kıymetli olduğunu belirterek, Kocaelispor'u gönülden tebrik ettiğini bildirdi.

"Eyüpspor galibiyeti, 16 yıl aradan sonra döndüğümüz Süper Lig'de nice puanların ve zaferlerin habercisi olsun. Bu güzel başlangıç, camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun."

Alikahya'da tramvay hattı testleri tamamlandı

Büyükakın ayrıca, Alikahya Mahallesi'nde Kocaeli Stadyumu'na ulaşımı sağlayacak tramvay hattının test sürecinin tamamlandığını duyurdu.

"Madem ilk galibiyetimizi aldık, bu mutluluğu bir de müjdeyle taçlandıralım. Geldik, stadyumdayız! Alikahya Stadyum tramvay hattımızın enerji testlerini başarıyla tamamladık, hayırlı olsun."

