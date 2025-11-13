Tahir Büyükakın: "İzmit Belediyesi Metroyu Nasıl Tespit Etti?"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de yıkılan binanın kaynağına ilişkin tartışmalarda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e sert bir soru yöneltti: "Sanayi Mahallesi’ndeki bir binada yaşanan kaymanın nedenini tespit edemeyen İzmit Belediyesi metroyu nasıl tespit etti?"

Meclis toplantısında gündem: Gebze ve Dilovası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda 147 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı ve Başkan Tahir Büyükakın gündemdeki Gebze'deki bina çökmesi ile Dilovası'ndaki fabrika yangınına ilişkin gelişmeleri meclise aktardı. Gebze'de yıkılan binada 4 kişi, Dilovası'ndaki yangında ise 6 kişi yaşamını yitirmişti. Dilovası olayıyla ilgili yürütülen idari ve adli süreçler de toplantıda ele alındı.

"Merak etmeyin çok şey yapıyoruz"

Başkan Büyükakın, CHP'li meclis üyelerinin ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yönelttiği ithamlara yanıt verirken, Dilovası soruşturmasında 7 kişinin tutuklandığını ve 5 kişinin açığa alındığını hatırlattı. Büyükakın, "Hiçbir şey yapılmıyor değil. Merak etmeyin, çok şey yapıyoruz" dedi.

Çökmenin nedeni araştırılıyor

Büyükakın, Gebze'deki çökmenin nedenine ilişkin değerlendirmesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak şunları söyledi: "Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız, 'Bina zeminden dolayı çöktü' dediği için yöneltilen eleştiriler var. 'Suçlu zemindir' demedi, 'Zemindeki bir şeyden dolayı' dedi. 'Suçlu metro değildir' de demedi. 'Neden konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir' dedi. Ben de aynısını söylüyorum. 'Suçlu metrodur' demek de 'Metro değildir' demek de mümkün değildir. Bunun için çok erken ve araştırma devam ediyor. Suçlu kim ise onunla ilgili araştırma yapılıyor."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin metro inşaatını denetleme imkanı yoktur. Büyükakın, bu konunun kanunda açık olduğunu belirterek spekülasyona karşı uyardı. Ayrıca Gebze'de metronun kaya zemininin içerisinden geçirilmesi için güzergâh değişikliğine gidildiğini, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'nün istasyon yerini değiştirmesi nedeniyle bazı binaların yıkılmasına gerek kalmadığını ifade etti.

Yapılan incelemeler ve risk taraması

Büyükakın, yapılan incelemelerin "2 boyutta" sürdüğünü belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanlarının yıkılan binanın komşularında hasar tespit etmediğini söyledi. Tahliye edilen 21 binanın da hasarsız olduğunu belirten Büyükakın, bununla yetinmeyerek "riskli yapı analizi" yapılmasını istediklerini ve bu taramayı yaptıran başka bir ilin bulunmadığını vurguladı.

"Hem metro inşaatında hem de Dilovası'ndaki yangında, 'Büyükşehir belediyesi sorumludur' demek, anlamsız bir itham" diyen Büyükakın, "'Metro sorumludur' ifadesini sorumsuzca kullandınız. Daha ilk günden oradaki yıkımın metrodan kaynaklandığını söylediniz. Ben hiçbir hocadan, 'Bina metrodan yıkılmıştır' dediğini duymadım" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'e belgeli yanıt

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in metro iddiasına İzmit'teki bir olay üzerinden yanıt veren Büyükakın, mecliste şu belgeyi gösterdiğini belirtti: "Oradaki binanın metrodan yıkıldığını açıklayan size, 10 Kasım tarihinde İzmit Belediyesi’nden büyükşehire gelen şu yazıyı göstermek istiyorum. İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki bir yapıda kayma olduğu şikayeti olduğu üzere herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmediğini yazmışsınız. Belediyenizdeki imkanlar ile küçük bir kaymanın nedenini anlayamadınız da binanın metrodan kaynaklı olduğunu nasıl anladınız. Bu tespit edilemezken, metronun üzerinde yıkılan binanın tespitini hangi yetkinlikte yaptınız?"

"Yere batsın siyasetiniz"

Büyükakın ayrıca, Kocaelispor başkanlığının metronun müteahhidine teklif edildiği iddiasını yalanlayarak, "Kocaelispor başkanlığı hakkında benim Kocaelispor başkanlığını, metronun müteahhidine teklif ettiğim iddiası kocaman bir yalandır. Bunu ispatlamayan da yalancıdır, müfteridir" dedi. Hürriyet'in kullandığı ifadeleri iade eden Büyükakın, sözlerini "'Lanet olsun' dediniz ya. Sizin çok meşhur bir lafınız var, 'Yere batsın siyasetiniz. Nokta'" şeklinde tamamladı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN