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Tahir Elçi, Diyarbakır'da Unutulmadı: Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da eski Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği düzenlendi. Katılımcılar Dört Ayaklı Minare önünde buluştu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:45
Tahir Elçi, Diyarbakır'da Unutulmadı: Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Tahir Elçi Anma Etkinliği

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 9 yıl önce gerçekleşen terör saldırısının ardından yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı. Anma etkinliği, Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinliğe, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve birçok avukat katıldı. Katılımcılar, terör saldırısının yapıldığı Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yeni Kapı Sokağı'na yürüdü.

Ramiz Erinç Sağkan'ın Açıklamaları

TBB Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, "Tahir Elçi'nin nasıl öldürüldüğünü ailemizin, meslektaşlarımızın ve Diyarbakırlıların bilmesini istiyoruz" diyerek mücadelelerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Yaşam Hakkına Saygı

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç de Elçi'nin kentin kültürüne ve yaşam hakkına sahip çıktığı bir dönemde yaşamını yitirdiğini ifade etti. Güleç, Dört Ayaklı Minare'nin yanında yapılan konuşmalarda Yeni Kapı Sokağı'nın adının "Tahir Elçi Sokağı" olarak değiştirileceğini ve açılışın yarın yapılacağını duyurdu.

Türkan Elçi'nin Duygusal Mesajı

Türkan Elçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her yıl biraz daha çoğalarak, inanarak geleceğiz. Rengimiz, dilimiz, mezhebimiz birbirinden farklı olsa da insan olduğumuz için gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Karanfil Bırakıldı

Konuşmaların ardından, Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfiller bırakıldı. Anma etkinliğine, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve diğer avukatlar katıldı.

Tahir Elçi'nin Mezarı Ziyaret Edildi

Etkinliksonrasında, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda, Tahir Elçi'nin mezarına da karanfil bırakma töreni düzenlendi.

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosu tarafından yapılan basın açıklamasının ardından gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda, iki polis memuru da şehit olmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi. Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yeni Kapı Sokağı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bıraktı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi. Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yeni Kapı Sokağı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bıraktı.

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