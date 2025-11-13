Tahliye Kararı Çıkan 70 Yaşındaki Dedeye Kepez Belediyesi'nden Destek

Oğlu cezaevine giren ve 3 torunuyla yaşadığı evden tahliye kararı çıkan 70 yaşındaki Kadri Övüş ve torunlarına Kepez Belediyesi destek oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:39
Aile, belediyenin sağladığı destekle yeni evine taşınıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde, oğlu D.Ö.'nün cezaevine girmesinin ardından gelini ve eşini kaybeden 70 yaşındaki Kadri Övüş, torunları Nil Peri (4), Doruk (6) ve Baran (13) ile birlikte yaşadığı evden tahliye kararıyla karşılaştı.

Övüş, torunlarının tüm bakımını üstlenirken, 19 bin lira emekli maaşı ile 8 bin lira kira ödüyor; kira artışına itiraz etmesi üzerine ev sahibi tarafından tahliye davası açıldı. Mahkeme, Övüş'ün üç torunuyla beraber yaşadığı evi 1 ay içinde boşaltmasına karar verdi.

Kepez Belediyesi'nin müdahalesi ve sağlanan yardımlar

Çaresiz kalan aileye Kepez Belediyesi sahip çıktı. Belediye, aileye 5 bin TL'lik market kartı, kıyafet, kırtasiye ve oyuncak desteği sağladı; çocukların ikisine detaylı sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli sağlık hizmetleri verildi.

Belediye ayrıca, ailenin ev tutması halinde 60 bin TL kira desteği sunacağını, taşınma sürecinde de taşınma desteği sağlayacağını bildirdi. Ailenin, belediyenin desteğiyle önümüzdeki hafta yeni bir eve taşınacağı açıklandı.

Kadri Övüş, desteklerinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür ederek, "Kepez Belediyemiz bize duyarsız kalmadı. Çocuklar için tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar, sağlık kontrollerini yaptırdılar ve yeni evimiz için destek olacaklarını söylediler. Belediyemiz bize sahip çıktı. Sesimizi duyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise aileye destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda büyümesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kadri amca ve torunları en kısa sürede yeni evlerinde güvenle yaşamlarına devam edecekler" diye konuştu.

