Tahliye oldu özgürlüğü 3 gün sürdü: 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı tekrar tutuklandı

Hırsızlık yaptığı için cezaevinde yatan Sevda Kulu, 3 gün önce serbest kaldı. Ancak daha önceden bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı anlaşıldı. Sevda Kulu, tekrar yakalanıp, tutuklandı.

Tahliye oldu özgürlüğü 3 gün sürdü: 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı tekrar tutuklandı
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23 Kasım 2023'te Samsun'un Atakum ilçesinde bir eve dil düşürerek giren ve 200 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli, polis tarafından yakalanamamıştı. Polis, soruşturmayı devam ettirerek, güvenlik kameralarından şüphelinin Sevda Kulu olduğunu montu ve ayakkabısından belirledi. 

3 çocuklu Kulu, dün saklandığı evde gözaltına alındı. Kulu, suçunu inkar etti. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye gönderilen Kulu, hakim karşısına çıktı. Hakim, Kulu'yu tutukladı.

Kulu'nun 15 Ocak'ta Sibel Y. ile birlikte Atakum ilçesinde bir evden 60 bin liralık ziynet eşyası aldığı iddiasıyla tutuklandığı ancak 8 gün sonra itiraz üzerine serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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