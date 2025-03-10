Tahran Büyükelçiliği Türk Vatandaşlarını İftar Sofrasında Buluşturdu

Tahran'da Türk vatandaşları iftar sofrasında buluştu. Ramazan ruhu, birliktelik ve Türk mutfağının lezzetleri bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:40
Tahran Büyükelçiliği Türk Vatandaşlarını İftar Sofrasında Buluşturdu

Tahran Büyükelçiliği'nden Birliktelik Gecesi

Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Türk vatandaşlarını geleneksel iftar sofrasında bir araya getirdi.

Program, başkentte bulunan bir Türk restoranında düzenlenirken, Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, Din Hizmetleri Müşaviri Adil Bor, Türk diplomatlar, kurum temsilcileri ve iş insanları katıldı. İftar yemeğine ayrıca İranlı davetliler de yer aldı.

Ramazan'ın Önemi ve Birliktelik Mesajı

Büyükelçi Kırlangıç, etkinlikte yaptığı konuşmada ramazan ayının Türk toplumu için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. İftar programında Türk vatandaşları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Din Hizmetleri Müşaviri Adil Bor ise bu iftar programının, Tahran'da yaşayan Türk vatandaşlarının bir araya gelmesi ve samimi sohbetler etmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Geçen sene bu geleneği başlattıklarını belirten Bor, "Amacımız, Tahran'da yaşayan kurumların personelleri ve vatandaşlarımız ile İranlı kurumların yöneticilerini bir araya getirerek, ramazanın bereketinden faydalanmak. Bu yıl da bu fırsatı yakaladık." dedi.

Türk Mutfağının Lezzetleri

İftar sofrasında, Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri sunuldu. Ezogelin çorbası, Adana kebabı, kuzu pirzola, patates püresi, iftar tabağı ve çoban salata menünün başlıca yemekleri arasında yer aldı. Ayrıca, geleneksel tatlılardan katmer de ikram edildi.

Bu etkinlik, Tahran'da yaşayan Türk vatandaşlarına, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı sunarken, beraberlik ve dayanışmanın da önemini bir kez daha hatırlattı.

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