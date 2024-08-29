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Tahran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünü kutlamak için özel bir resepsiyon düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 01:21
Tahran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tahran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü kutlamak amacıyla özel bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona Katılanlar

İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve gazetecilerin yanı sıra birçok davetli de katıldı. İran’ı temsilen, İran Ordusu Kurmay Başkanı Tuğamiral Habibullah Seyyari ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi de etkinlikte yer aldı.

Konuşmalar ve Mesajlar

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Kırlangıç, 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk milletinin büyük bir zafer kazandığını belirterek, "Bu tarih Türk tarihinin dönüm noktasıdır" dedi. Kırlangıç, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sonucunda kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde benzer adımlar atılmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, Türkiye'nin komşularıyla dostane ilişkiler kurma çabalarına da değinen Kırlangıç, bu bağlamda İran ile ilişkilerin tarih boyunca derin bir kökene sahip olduğunu ifade etti. "İran ile karşılıklı iyi ilişkilerin yeni hükümet döneminde de devam etmesini umuyoruz" dedi.

İranlı Komutandan Destek Açıklaması

Tuğamiral Seyyari, Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, bu günün Türk halkının bağımsızlık çabalarının sembolü olduğunu ifade etti. Türkiye ve İran arasındaki askeri işbirliğini öne çıkaran Seyyari, "Her iki ülkenin terörle mücadelede ortak bir hedefe sahip olduğunu unutmayalım" dedi. Ayrıca, İsrail'in Gazze’de yaptığı eylemler üzerine Türkiye'nin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Tuğamiral Seyyari, "Türk Silahlı Kuvvetleri, en güvenilir komşularımızdan biridir ve zor zamanlarda birbirimizi destekleyen iki ülkeyiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. İran'ın başkenti Tahran’daki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta) ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Kırlangıç, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. İran'ın başkenti Tahran’daki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta) ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Kırlangıç, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. İran'ın başkenti Tahran’daki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta) ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Kırlangıç, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. İran'ın başkenti Tahran’daki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta) ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Kırlangıç, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. İran'ın başkenti Tahran’daki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta) ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Kırlangıç, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. İran'ın başkenti Tahran’daki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta) ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Kırlangıç, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. İran'ın başkenti Tahran’daki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta) ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları çeşitli kurumlardan temsilciler, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Kırlangıç, konuşma yaptı.

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