Tahran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye-İran İlişkileri

Tahran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirildi.

Ev sahipleri ve katılımcılar

Resepsiyona Büyükelçi Hicabi Kırlangıç ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun ev sahipliği yaptı. Programa yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, çeşitli kurum temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşının okunması ile başlayan törene, İran'ı temsilen İran Ordusu Kurmay Başkanı Tuğamiral Habibullah Seyyari de katıldı.

Büyükelçi Kırlangıç'ın mesajı

Konuşmasında Büyükelçi Kırlangıç, 30 Ağustos 1922'de kazanılan ulusal zaferin Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kırlangıç, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu istikamette ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Büyükelçi ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana komşularıyla dostça, barışçıl ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, İran ile ikili ilişkilerin tarihi derinliğine dikkat çekti. Kültür, turizm, çevre, ekonomi, ticaret, enerji ve diğer alanlarda işbirliğini ilerletme kararlılıklarını ifade etti.

Kırlangıç, günümüz küresel barış ve güvenlik sorunlarına da değinerek, "Ukrayna'daki savaş, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikası, İsrail'in Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik saldırıları ve haziran ayında İran'a yönelik pervasız saldırganlığı endişe vericidir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin uluslararası topluma ortak hareket çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve savaş suçları ile uluslararası hukukun ağır ihlallerinin cezasızlığının Tel Aviv yönetimini pervasızlaştırdığını kaydetti.

Kırlangıç, İran'daki saldırılarda hayatını kaybedenler için İran hükümeti ve halkına taziyelerini ileterek, Türkiye'nin "nükleer sorunun çözümünün tek yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna" inandığını, bu konunun diplomatik çözümü için çaba göstereceklerini dile getirdi ve haziran ayındaki saldırıların tekrarlanmamasını umduğunu belirtti.

İran ordusunun görüşü

Tuğamiral Habibullah Seyyari ise konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve bugünün Türk halkının bağımsızlık ile özgürlük yolundaki cesaretinin sembolü olduğunu söyledi. Seyyari, Türkiye ile İran'ın bölgenin iki güçlü ülkesi olarak uzun yıllardır bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağladığını belirtti ve iyi komşuluk ilişkilerinin diğer bölge ülkeleri için de örnek olabileceğini vurguladı.

İranlı komutan, "Şüphesiz, İran ve Türkiye, yüksek savaş kapasitesi ve gelişmiş savunma sanayisiyle gelişen ilişkilerini daha kapsamlı ve geniş işbirlikleriyle daha da ileriye taşıyacaktır." dedi.

Resepsiyonda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

