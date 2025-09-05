Tahran'da Binlerce Kişi Hazreti Muhammed'in Doğum Yıldönümünü Kutladı

Tahran'da binlerce katılımcıyla Hazreti Muhammed'in doğum yıldönümü kutlandı

Tahran'da, Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katıldı. Organizasyon, başkentin batısındaki Çitger Gölü'nde gerçekleştirildi.

Organizasyon ve program

Etkinlik, Tahran Belediyesi Kültür ve Sanat Kurumu tarafından Mevlid Kandili kapsamında "Sevgili İran" adıyla düzenlendi. Festival kapsamındaki kutlamalarda çocuklar ve gençler için özel etkinlikler sunuldu.

Müzik, ritim ve kültürel stantlar

Işık gösterileri ve ilahilerle devam eden programda, "Bin Def" adlı özel bölümde ülkenin Kürdistan eyaleti başta olmak üzere çeşitli bölgelerinden gelen def sanatçıları sahne aldı. Etkinlikte ilahiler ve etnik ritimlerle izleyicilere müzik ziyafeti sunuldu.

Ayrıca ülkenin farklı bölgelerinden etnik topluluklara ait bölgesel ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaretçilere tanıtıldı.

Etkinliğin süresi

Festival, her akşam düzenlenen programlarla 12 Eylül'e kadar devam edecek.

İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tahran Belediyesi Kültür ve Sanat Kurumu tarafından Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü dolasıyla düzenlenen etkinlik, başkentin batısındaki Çitger Gölü'nde gerçekleştirildi. Işık gösterileri ve ilahilerle devam eden etkinlikte "Bin Def" adı verilen özel programda da ülkenin Kürdistan eyaleti başta olmak üzere çeşitli bölgelerinden gelen def sanatçıları, ilahiler ve etnik ritimlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.