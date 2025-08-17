Tahran'da Büyük Petrol Deposu Yangını: Rey'de Yoğun Duman

Tahran'ın Güneyinde Büyük Petrol Deposu Yangını

Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde bulunan bir petrol deposunda büyük yangın çıktığı bildirildi. Olay yerinden yükselen yoğun duman çevreden de görülebiliyor.

Olay ve Müdahale

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, yangının özel sektöre ait petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı üstü kapalı bir alanda başladığını ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

Güncel Durum

Meleki, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti ve detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağını kaydetti. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi verilmedi.

Çevresel Etki

Rey'deki depodan yükselen dumanın geniş bir alandan görüldüğü ve durumun yakın takip edildiği bildiriliyor.