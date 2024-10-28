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Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Tahran'daki Türk Okulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 19:46
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İran'ın başkenti Tahran'daki Türk İlköğretim Okulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Okulda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması dolayısıyla çeşitli gösteriler yapıldı.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Etkinliğe, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, büyükelçilik çalışanları, öğrenci velileri ve öğretmenler katılarak desteğini gösterdi.

Öğrencilerin Gösterileri

Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nı tanıtan etkileyici performanslar sergileyerek izleyicileri mest etti.

Ödüller ve Başarılar

Program sonunda, Büyükelçi Prof. Dr. Kırlangıç, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen resim ve şiir yarışmasında başarılı olan öğrencilere hediyeler vererek onların başarısını kutladı.

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