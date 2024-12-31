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Tahran'da Enerji Tasarrufu İhlali: 272 Devlet Dairesinin Doğal Gazı Kesildi

Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uymayan 272 devlet dairesinin doğal gaz akışı kesildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:56
Tahran'da Enerji Tasarrufu İhlali: 272 Devlet Dairesinin Doğal Gazı Kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uyulmadığı gerekçesiyle 272 devlet dairesinin doğal gazı kesildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Ali Rıza Avani konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Avani, "İran Ulusal Gaz Şirketi'nin talimatına göre, devlet daireleri bina sıcaklığını maksimum 18 dereceye ayarlamak ve mesai bitiminden bir saat önce kazan daireleri ile ısıtma sistemlerini kapatmakla yükümlüdür" dedi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, enerji tasarrufu kurallarına uymadıkları tespit edilen 272 devlet dairesinin doğal gaz akışının kesildiğini ifade eden Avani, tüm vatandaşlardan basit önlemler alarak "2 derece daha az" kampanyasına katılmalarını ve doğal gaz akışının sürekliliği için destek olmalarını istedi. Bu sayede, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşların enerji arzından yararlanabilmesini sağlamak hedefleniyor.

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamaması ve doğal gaz ile elektrik tüketimindeki özensizlik, enerji tedarikinde sıkıntılara yol açıyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan geçtiğimiz günlerde ülke genelinde 2 derece tasarruf yapılmasını istemişti.

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