Tahran'da Enerji Tasarrufu Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Tahran'da enerji tasarrufu amacıyla okullar ve kamu kurumları yarın tatil edildi. Sıcaklık düşüşü nedeniyle bu karar alındı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:31
Tahran'da Enerji Tasarrufu Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

İran'ın başkenti Tahranda, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yarın okullar ve devlet kurumları tatil edildi. Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava koşullarının enerji tüketimindeki artışı tetiklediği belirtilerek, tüm eğitim kademeleri ile üniversitelerin kapalı olacağı duyuruldu.

Bu karar, Enerji Tüketimi Yönetimi Çalışma Grubu'nun talebi doğrultusunda alındı. Tahran eyaleti Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde başkentte belirgin bir sıcaklık düşüşü kaydedileceğini ve bazı bölgelerde don olaylarının yaşanabileceğini açıkladı.

Ayrıca, İran'ın birçok eyaletinde de tüm eğitim kademeleri ile kamu kurumlarının yarın tatil edildiği bildirildi. Bu durum, ülke genelindeki enerji tasarrufu çabalarına önemli bir destek sağlıyor.

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