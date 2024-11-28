Tahran'da 'Göz Göze' Sergisi: Dünyaca Ünlü Ressamların Eserleri Görücüye Çıkıyor

Tahran'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde 'Göz Göze' Sergisi

İran'ın başkenti Tahran'da açılan 'Göz Göze' adlı sergi, çağdaş dünya sanatının başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, dünyaca ünlü ressamların eserlerinin yanı sıra, sanatın farklı alanlarına dair ilginç bölümler de yer alıyor.

Dünyaca Ünlü Sanatçılar

Sergide Salvador Dali, Francis Bacon, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Edward Monet ve Kamal El Molk gibi sanatçıların toplamda 120 eseri sergileniyor. Bu eserler, ziyaretçilere sanatsal bir yolculuk sunarak, farklı ruh halleri ve dönemlere ışık tutuyor.

Interaktif Deneyim

'Göz Göze' sergisi, ruh hali, tarihi portre ve kadın portresi gibi farklı bölümlerle zenginleştirilmiş. Ayrıca, serginin interaktif kısmı, ziyaretçilere portre sanatının tarihini ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Sergi Ziyareti

Yoğun ilgi gören bu sergi, 19 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir. Sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olan 'Göz Göze', Tahran'da sanata dair yeni deneyimler sunmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.