Tahran'da Hamas Lideri İsmail Heniyye Hedef Alındı

Hamas Lideri Tahran'da Terör Saldırısına Uğradı

İran devlet medyası, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Tahran'da yaşadığı konutunda düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırı Anının Detayları

Olay, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırılarak rapor edildi. Saldırıda, Heniyye'nin bir korumasının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İran basınında, bu terör saldırısının detayları ile ilgili bilgilendirmelerin ilerleyen zamanlarda yapılacağı ifade edildi.