Tahran'da Hamas Lideri İsmail Heniyye için Cenaze Töreni

Tahran'da Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da, suikasta uğrayarak yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için büyük bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer üst düzey sivil ve askeri yetkililer katılarak destek verdiler.

Cenaze Namazı Tahran Üniversitesi'nde Kılındı

Cenaze namazı, Ali Hamaney tarafından Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kıldırıldı. Ancak, namaz alanına girmek isteyen binlerce kişi üniversitenin kapısında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Namaz sonrasında, kalabalık İnkılap Meydanı ve çevresindeki yolları doldurdu.

Heniyye'nin Son Yolculuğu Doha'ya

İsmail Heniyye, Tahran'daki cenaze töreninin ardından yarın Qatar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İran Meclis Başkanı'ndan Sert Açıklama

Cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan Muhammed Bakır Kalibaf, Heniyye'ye yönelik suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini iddia etti. Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonu ile gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete karşı zaman ve yerde gerektiğinde yanıt vermek bizim görevimizdir" şeklinde konuştu.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.