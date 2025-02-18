Tahran'da Haşdi Şabi ile İran Güvenlik Konseyi Görüşmesi

Irak'taki Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyaz, Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:11
Tahran'da Haşdi Şabi ile İran Güvenlik Konseyi Görüşmesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyaz, Tahran'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin bir araya geldiği bu toplantıda, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmeler, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından duyuruldu. Ahmediyan, devlet görevlisi olarak Feyyaz ile resmî temaslarda bulundu. Görüşmede, iki tarafın da ortak çıkarları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Haşdi Şabi'nin Geçmişi ve Durumu

2014 yılında DEAŞ terör örgütünün Musul'a ilerleyişiyle oluşan Haşdi Şabi, Irak'ın en büyük Şii dini otoritesi Ayetullah Ali Sistani tarafından verilen cihat fetvası çerçevesinde bir araya gelen milis gruplardan oluşmaktadır. Irak parlamentosunun 2016 yılındaki kararıyla bu milis gücüne yasal bir statü kazandırılmıştır.

Ancak, zamanla Sistani ve Mukteda es-Sadr gibi önemli Şii liderlerine yakın unsurların çekilmesi, bu yapının İran'ın etkisi altına girmesine neden olmuştur. Haşdi Şabi'nin yaklaşık 240 bin milisi bulunmakta ve bütçeden yıllık 2,9 milyar dolar fon almanın yanı sıra Tahran'dan eğitim ve teçhizat da almaktadır.

Tahran, Suriye'de Esed rejimine destek verme noktasında Haşdi Şabi'den beklediği yardımı alamazken, Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin ardından Irak'ta Haşdi Şabi'nin kaldırılması yönünde tartışmalar gündeme gelmektedir.

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