Tahran'da Hava Kirliliği Kırmızı Seviyeye Ulaştı

Tahran'da Hava Kalitesi Alarm Veriyor

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği son günlerde endişe verici bir seviyeye ulaştı. Yapılan ölçümlere göre, kirlilik düzeyi 160 mikrogram/metreküp olarak belirlendi ve bu rakam, herkes için sağlıksız kabul edilen 'kırmızı' seviye olarak sınıflandırıldı.

Hava Kirliliği Durumu

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi'nin internet üzerinden paylaştığı verilere göre, başkentte hava kalitesi endeksi gün içinde kırmızı seviyeye ulaştı. Bu durum, şehirde yaşayanların sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.

Kış Aylarında Artış Gösteriyor

Her yıl kış mevsiminde yaşanan hava kirliliği Tahran'daki yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hava sirkülasyonuna van uygun olmayan coğrafi konumu, yüksek nüfus yoğunluğu ve kullanılan yakıtın kalitesizliği, hava kirliliğini artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.