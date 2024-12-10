Tahran'da Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

İran’ın başkenti Tahran'da yükselen hava kirliliği seviyeleri sebebiyle tüm eğitim kurumu ve diğer kuruluşlar çarşamba ve perşembe günlerinde tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Belediyesi, hava kalitesinin sağlıksız seviyelere ulaştığına dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend kentleri hariç tüm bölgelerde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki tüm okullar ile kamu ve özel sektör kuruluşları iki gün süreyle kapatıldı.

Bununla birlikte, tatil süresince bankalar ve sağlık hizmeti veren merkezler hizmet vermeye devam edecek.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde, şehirdeki hava kirliliği 158 mikrogram/metreküp olarak kaydedildi. Bu değer, hava kalitesinin tüm yaş grupları için sağlıksız olduğunu gösteriyor.

Tahran'daki Hava Kirliliği Sorunları

Şehrin hava akımına uygun olmayan coğrafi konumu, nüfus yoğunluğu, eski model araçlar ve yaygın motosiklet kullanımı, Tahran'daki hava kirliliğini artıran başlıca etkenler arasında gösterilmektedir. Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer almaktadır; bu sebeple geçmiş yıllarda okullar sık sık tatil edildi.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değer aralıkları şu şekilde sıralanmaktadır: