Tahran'da Hizbullah Liderleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

İran'ın Tahran şehrinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin için anma etkinlikleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:53
Tahran'da Hizbullah Liderleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Tahran'da Anma Töreni

İran'ın başkenti Tahran'da, geçen yıl İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için anma törenleri gerçekleştirildi. Törende, Beyrut'ta yapılan cenaze törenleriyle eş zamanlı etkinlikler düzenlendi.

On Binlerce Kişi Katıldı

Büyük Musalla Camisi'nde düzenlenen anma programına, üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra on binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, ellerindeki Hizbullah flamaları ve Nasrallah ile Safiyuddin'in posterleriyle İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attılar.

Mesajlar ve Yorumlar

Etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Nasrallah'ın oluşturduğu stratejilerin Lübnan sınırlarını aştığını ve İsrail ile mücadelenin "siyonizm ve onun uluslararası müttefiklerinin ayrımcı ve suçlu sistemi ortadan kaldırılıncaya kadar" devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Batı Şeria'daki Tank Kullanımı: Filistin Dışişleri'nden Sert Tepki
2
Sakarya'da 80 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Filistin Mesajı: Göç Planı Kabul Edilemez
4
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda Bayrak Değişimi: Hamza Dağ, Muhammed Faruk Acar'a Geçti
5
Denizli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
6
İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlalleri: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Filistinli İbrahim es-Şaviş: 'İşkence insanlık dışı ve tarif edilemez'

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi