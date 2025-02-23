Tahran'da Hizbullah Liderleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Tahran'da Anma Töreni

İran'ın başkenti Tahran'da, geçen yıl İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için anma törenleri gerçekleştirildi. Törende, Beyrut'ta yapılan cenaze törenleriyle eş zamanlı etkinlikler düzenlendi.

On Binlerce Kişi Katıldı

Büyük Musalla Camisi'nde düzenlenen anma programına, üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra on binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, ellerindeki Hizbullah flamaları ve Nasrallah ile Safiyuddin'in posterleriyle İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attılar.

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Etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Nasrallah'ın oluşturduğu stratejilerin Lübnan sınırlarını aştığını ve İsrail ile mücadelenin "siyonizm ve onun uluslararası müttefiklerinin ayrımcı ve suçlu sistemi ortadan kaldırılıncaya kadar" devam edeceğini vurguladı.