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Tahran'da İran-Rusya Güvenlik Zirvesi

İran ve Rusya, bölgesel işbirliği için Tahran'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:40
Tahran'da İran-Rusya Güvenlik Zirvesi

İran ve Rusya Arasındaki Stratejik İlişkiler Derinleşiyor

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Tahran'da önemli bir toplantıda bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki güvenlik ve işbirliği konularını ele almak amacıyla yapıldı.

İşbirliği Vurgusu

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Bakıri, görüşmenin başlangıcında, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik ve derin olduğuna dikkat çekti. Bakıri, ABD'nin artık dünya üzerindeki tek hâkim güç olmadığını vurgulayarak, "İran, Rusya ve Çin arasındaki üçlü işbirliğini memnuniyetle karşılayacağız," ifadelerini kullandı.

Bölgesel İşbirliğine Hazırlık

Rus yetkili Sergey Şoygu da bölgesel konularda İran ile kapsamlı bir işbirliği geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın daveti üzerine Tahran'da bulunuyor. Tahran'da ayrıca, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmeyi planlıyor.

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