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Tahran'da İsrail'e Tepkiler: Heniyye'nin Cenaze Töreni

İran, suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye için düzenlenen cenaze töreninde İsrail'e karşı büyük tepkiler gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:39
Tahran'da İsrail'e Tepkiler: Heniyye'nin Cenaze Töreni

Tahran'da Heniyye İçin Cenaze Töreni

Tahran, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için düzenlenen cenaze törenine ev sahipliği yaptı. Törene katılan İranlılar, İsrail'e yönelik öfkelerini dile getirdi.

Öne Çıkan Yorumlar

Esnaf Mustafa Tevekkul, "Bu saldırı Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildi," diyerek tepkisini ifade etti.

Hamas liderine yapılan suikastla ilgili konuşan öğretmen Mehdiye Muhammedi, "İsmail Heniyye gibi onlara karşı çıkan her önemli şahsiyeti terör ve suikastlerle hedef alıyorlar," ifadelerini kullandı.

Halkın Yoğun Katılımı

Cenaze törenine katılan büyük kalabalık, İnkılap Meydanı ile Azadi Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Katılımcılar, dualarla Heniyye'yi uğurladı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

İntikam İsteği

Resul Hoyniha ise, "Heniyye bizim misafirimizdi ve bizim için çok değerliydi. İnşallah bu intikamı çok yakında kesinlikle alacağız," dedi.

Ayrıca, öğrenci Atefe Muhammedhani, İsrail'i bir terörist yapı olarak tanımlayarak, "Siyonist rejimin çehresi daha çok nefret edilir hale gelecek," ifadesini kullandı.

İran'ın askeri yetkililerine güvenen Muhammedhani, "En uygun zamanda İsrail'e güçlü bir karşılık verilmesini bekliyoruz," sözleriyle sert bir mesaj verdi.

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