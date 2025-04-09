DOLAR
38 0,48%
EURO
41,93 -0,31%
ALTIN
3.775,77 -3,91%
BITCOIN
2.980.663,75 -1,77%

Tahran'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Büyük Protesto Düzenlendi

Tahran'da düzenlenen protestoda İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve savaş suçları kınandı, kalabalık sloganlarla tepkisini gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:16
Tahran'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Büyük Protesto Düzenlendi

Tahran'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki devam eden saldırıları ve savaş suçları protesto edildi.

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma karşı seslerini yükseltti. Protestocular, dövizler, Filistin bayrakları ve Hizbullah flamalarıyla meydanda buluştu.

Kalabalık, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderlerinin posterlerini taşırken, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Gösteri sırasında, İsrail bayrağının ateşe verilmesi dikkat çekti.

Protestoda ayrıca Gazze'de öldürülen bebek, çocuk ve kadınlara dikkat çekmek için kırmızı boya ile boyanmış bir alanda temsili kanlı cenazeler sergilendi. Meydanda İran'ın balistik füzesi Kadir'in aynı boyutlardaki bir maketinin sergilenmesi de gözlerden kaçmadı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve savaş suçları protesto...

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve savaş suçları protesto edildi. Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma tepki gösterdi. Meydanda İran'ın balistik füzesi "Kadir"in aynı boyutlardaki bir maketinin yer alması dikkati çekti.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve savaş suçları protesto...

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve savaş suçları protesto edildi. Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma tepki gösterdi. Meydanda İran'ın balistik füzesi "Kadir"in aynı boyutlardaki bir maketinin yer alması dikkati çekti.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talip Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu Üyesi Oldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Karşıladı
3
Artvin'de Kaya Kartalı Doğaya Salındı
4
Ankara'da Sahte İçkiden Zehirlenme Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor
6
Bakan Uraloğlu, İskurt'un Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama