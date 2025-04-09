Tahran'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Büyük Protesto Düzenlendi

Tahran'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki devam eden saldırıları ve savaş suçları protesto edildi.

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma karşı seslerini yükseltti. Protestocular, dövizler, Filistin bayrakları ve Hizbullah flamalarıyla meydanda buluştu.

Kalabalık, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderlerinin posterlerini taşırken, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Gösteri sırasında, İsrail bayrağının ateşe verilmesi dikkat çekti.

Protestoda ayrıca Gazze'de öldürülen bebek, çocuk ve kadınlara dikkat çekmek için kırmızı boya ile boyanmış bir alanda temsili kanlı cenazeler sergilendi. Meydanda İran'ın balistik füzesi Kadir'in aynı boyutlardaki bir maketinin sergilenmesi de gözlerden kaçmadı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve savaş suçları protesto edildi. Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma tepki gösterdi. Meydanda İran'ın balistik füzesi "Kadir"in aynı boyutlardaki bir maketinin yer alması dikkati çekti.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve savaş suçları protesto edildi. Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma tepki gösterdi. Meydanda İran'ın balistik füzesi "Kadir"in aynı boyutlardaki bir maketinin yer alması dikkati çekti.