Tahran’da Nasreddin Hoca Etkisi: Ortak Kültüre Vurgu

Tahran’da 'Kültürümüzün Ortak Sesi Nasreddin Hoca' Programı Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen 'Kültürümüzün Ortak Sesi Nasreddin Hoca' programı, Anadolu'dan İslam coğrafyasına yayılan fıkra ve hikayeleri kutlama amacı güdüyordu. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli bir araya geldi.

Büyükelçi Kırlangıç'tan Açılış Konuşması

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Kırlangıç, Türk ve İslam dünyasında müşterek bir tarihsel figura dönüşen Nasreddin Hoca’nın hikayelerinin Balkanlar'dan Türkistan'a kadar geniş bir coğrafyada bilindiğini vurguladı. Kırlangıç, "Elimizdeki kayıtlara göre, Nasreddin Hoca Hicri 7. yüzyılda Anadolu'da yaşamış bir din adamı ancak, şöhreti bunun çok ötesine geçmiştir," dedi.

Büyükelçi, Nasreddin Hoca'nın hikayelerinin Doğu İslam zekasının önemli bir yansıması olduğunu ve bu durumun onu bölgedeki tüm halkların ortak bir şahsiyeti haline getirdiğini belirtti. Kırlangıç, Hoca'nın halkın sıkıntılarını ve içtimai meselelerini ele aldığını aktararak, onun hicivlerinin toplumun vicdanını yansıttığını dile getirdi.

Akademik Destek ve Fıkraların Önemi

Kırlangıç, Nasreddin Hoca fıkralarının dünya çapında toplam sayısının bilinmediğini ve bu hikayeleri kapsamlı bir külliyata dönüştürmek için çalışmalar yapma gerekliliğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği olarak bu çalışmalara akademik destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Konferansta Ele Alınan Temalar

Programın devamında, Türkiye'den Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seyfullah Yıldırım, Tahran Şehid Beheşti Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abbas Ahmedvend ve Tahran Harezmi Üniversitesi'nden Fatma Perçekani konferansa katıldı. Katılımcılar, Nasreddin Hoca'nın Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki etkilerini detaylı bir şekilde ele aldı.

Prof. Dr. Yıldırım, Nasreddin Hoca'nın hem İran'da hem de Arap coğrafyasında farklı isimler altında anıldığını belirterek, "Hoca, mizahi anlayışıyla geniş coğrafyalarda insanlar arasında köprü olmuş bir figürdür," dedi.

Kitap Tanıtımı ile Programın Sonlanması

Programın sonunda, Amerikalı tercüman Caroline Croskery tarafından Farsçadan İngilizceye çevrilen ve Nasreddin Hoca hikayelerinin bir kısmını içeren kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Nasreddin Hoca’nın kültürel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.