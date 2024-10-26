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Tahran'da Şiddetli Patlama Sesleri Endişe Yarattı

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlamalar, şehirde paniğe neden oldu. Olayın nedenine dair henüz açıklama yapılmadı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 04:34
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 04:34
Tahran'da Şiddetli Patlama Sesleri Endişe Yarattı

Tahran'da Patlama Sesleri

İran'ın başkenti Tahran'da bugün şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kentin çeşitli bölgelerinden gelen sesler, sakinler arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Olayın Boyutu ve Tepkiler

Yetkililerden gelen bilgiler doğrultusunda, patlamaların nedeni henüz belirlenememiştir. Vatandaşlar, duydukları seslerin ardından panikle evlerini terk etmeye başladı.

Devlet Yetkililerinin Açıklamaları

Olayla ilgili resmi makamların açıklama yapması bekleniyor. Şu an için, patlamaların kaynağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamış durumda.

Gelişmeleri Takipteyiz

Tahran'daki bu olay, yerel ve uluslararası medyada geniş yankı buldu. Durumun ise nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

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