Tahran'da Üniversite Öğrencisinin Ölümü Protesto Edildi

Tahran Üniversitesi'nde Protesto Gösterisi

İran'da gerçekleşen trajik bir olay, Tahran Üniversitesi öğrencileri tarafından büyük bir öfkeyle protesto edildi. Önceki gün, üniversite öğrencisi Emir Muhammed Haliki'nin gasp sonucu hayatını kaybetmesi, öğrencileri güvenliği sağlayamamakla suçladıkları yetkililere karşı sokağa döktü.

Olayın Ardındaki Güvensizlik Duygusu

Tahran Üniversitesi'nin yurt bahçesinde akşam saatlerinde düzenlenen protestoda, öğrenciler güvenlik güçleri aleyhine sloganlar attı. Gözaltına alınan en az bir öğrenci olduğu bildirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre, güvenlik güçleri olay yerine geldiğinde protesto gösterisi sona erdi.

Ulusal Öğrenci Birliği'nin Açıklaması

Ulusal Öğrenci Birliği Konseyi, 19 yaşındaki öğrencinin ölümüne yol açan güvensizlik ve şiddet olaylarının Tahran Üniversitesi yurdunun arka tarafında sürekli yaşandığını vurguladı. Açıklamada, yurtlar çevresinde öğrencilerin maruz kaldığı şiddet ve zorbalığa dair pek çok kez uyarıda bulunulduğu, ancak üniversite yetkililerinin sorunu çözmekte yetersiz kaldığı ifade edildi.

Hükümetten Yanıt Geldi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, X sosyal medya hesabından olayla ilgili gelişmeleri duyurdu. Muhacirani, Bilim Bakanlığı Kültür ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı'nın Tahran Üniversitesi yurduna giderek durumu inceleyeceğini belirtti. Ayrıca, "Öğrencilerin güvenliği ve ailelerin huzuru hükümetin görevi ve önceliğidir," diyerek herkesin sakin olmasını ve diyalog yollarını açık tutmasını önerdi.

Cinayet Soruşturması ve Tepkiler

Emir Muhammed Haliki'nin cesedi, Tahran Üniversitesi yurdunun yakınındaki bir mahallede bulundu. Yetkililer, motosikletli saldırganların öğrenciyi gasp etmek amacıyla bıçakla öldürdüğünü belirtirken, İran Emniyet Müdürü Ahmed Rıza Radan da faillerin yakalanması için özel ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı.