Tahtaköprü Barajı'nda Tarihi Hicaz Demiryolu Köprüsü Gün Yüzüne Çıktı

Tahtaköprü Barajı'ndaki su çekilmesiyle Hicaz Demiryolu'na ait yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki tarihi köprü ayağı gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:10
Kuraklık barajdaki suları çekti, köprü ayağı ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajında su seviyesinin düşmesiyle, Hicaz Demiryolu üzerindeki tarihi köprünün ayakları yeniden gün yüzüne çıktı.

Tahtaköprü Barajı, 1974 yılında İslahiye ve Hatay'ın Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edildi. Bu nedenle İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydan Ekbez demiryolu hattının 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı.

Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin düşmesi sonucu, eski demiryolu üzerindeki ray kalıntıları ile yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki tarihi köprünün ayakları yeniden ortaya çıktı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin düştüğünü, eski demir yolu üzerindeki ray kalıntıları ile yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki tarihi köprünün ortaya çıktığını ifade etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce Hicaz Demiryolu üzerindeki tarihi köprünün ayakları gün yüzüne çıktı.

