Tajani: Gazze'deki durum 'kabul edilemez'

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:42
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Como Gölü kıyısındaki Cernobbio'da düzenlenen Ambrosetti Forumu'nda konuştu.

Gazze ve Batı Şeria

"Gazze'deki durum kabul edilemez." Tajani, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de sivillerin hedef alınmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı. "Biz İsrail’in dostuyuz ama sivilleri hedef alan saldırılara, bombardımanlara son vermesi gerekiyor."

Batı Şeria'daki yeni yasa dışı yerleşimlerin, Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını baltaladığını belirten Tajani, Hamas'a da net çağrıda bulundu: "Hamas, elindeki rehineleri derhal serbest bırakmalı ve İsrail'i hemen ateşkese zorlamalı."

Tajani, bölgedeki nihai hedeflerinin "iki halk, iki devlet" olduğunu söyleyerek, Arapların öncülüğünde bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna olumlu baktıklarını ve Filistin’in yeniden inşası ile birleşmesi için asker göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Güvenlik Önerileri

Tajani, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda durumun çok zor olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını desteklediklerini belirtti. Putin için ise sert tedbir çağrısı yaparak, Moskova'ya giden para akışının daha sert yaptırımlarla kesilmesi gerektiğini söyledi.

Putin'in Noel öncesi sahada ilerleme arzusuna dikkat çeken Tajani, bunun masaya yeni bir durum koyma amacı taşıdığını ifade etti. Savaş sonrasında en iyi çözümün ise NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı uluslararası bir karşılıklı savunma anlaşması olduğunu vurguladı.

Tajani, Putin'in Zelenskiy'ye gönderdiği "Moskova’ya gel" çağrısına değinerek, bunun "Diz çök, kaybettin" anlamına geldiğini ve Zelenskiy için olumlu bir mesaj olmadığını söyledi.

