Tajani: İtalya Gazze Şeridi'nin İşgaline ve Halkın Yerinden Edilmesine Karşı

Tajani, İtalya'nın Gazze Şeridi'nin işgaline ve halkın yerinden edilmesine net karşı olduğunu açıkladı; İsrail saldırıları, yerleşim genişlemeleri ve insani yardım vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 04:02
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 04:02
BM Konferansında net mesajlar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'nın Gazze Şeridi'nin işgaline ve buradaki halkın yerinden edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Tajani, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Konferansın önemli bir zamanda yapıldığını belirten Tajani, "Gazze'deki insani durum felaket. İtalya'nın tutumu nettir: Gazze Şeridi'nin işgaline ve halkının yerinden edilmesine karşıyız." ifadelerini kullandı.

Tajani ayrıca, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını kınadıklarını söyledi ve Katar'ı ateşkese ulaşmak için Mısır ve ABD ile birlikte arabuluculuk yapma yönündeki kritik çabalara devam etmeleri konusunda teşvik ettiklerini dile getirdi.

Bakan Tajani, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletme kararlarını da kınadıklarını aktardı.

Tajani, Filistin halkının bir devlet kurma hayalini güçlü şekilde desteklediklerini belirterek, "Filistinliler ve İsrailliler ile barışçıl bir arada yaşamayı içeren iki devletli çözümler için çok çalışacağız. Bu, barışın geleceğini garanti altına alacak tek çözümdür." dedi.

New York'tan gelen mesajı aktaran Tajani, "İsrail bombalamayı durdursun, Hamas esirleri derhal serbest bıraksın." ifadelerini kullandı.

Tajani, İtalya'nın Filistin halkına binlerce ton yardım sağladığını ve ayrıca Filistinli çocukları tedavi için İtalya'da ağırladıklarını sözlerine ekledi.

