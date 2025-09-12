Tajani: Türkiye ile Akdeniz'de göç ve güvenlik işbirliğini güçlendireceğiz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Akdeniz'de Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Görüşme ve göç anlaşması

Çalışma ziyareti kapsamında Roma'ya gelen Bakan Fidan ile İtalya Dışişleri Bakanlığında bir araya gelen iki bakan, toplantı sonrası ortak açıklama yaptı. Ev sahibi Tajani, nisan ayında Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'nin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğini belirtti. Tajani, bu akşam düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi belgesinin imzalanmasının Akdeniz'de ve özellikle Libya'dan göç kalkışlarının önlenmesinde çok faydalı olacağını söyledi ve "Akdeniz bölgesinde Türkiye gibi önemli bir ülkeyle işbirliği, insan kaçakçılarına karşı mücadelemizi güçlendirecektir" ifadesini kullandı.

Akdeniz güvenliği ve Libya işbirliği

Tajani, İtalya için düzensiz göç meselesinin hayati önem taşıdığını vurguladı ve iki ülkenin kolluk kuvvetlerinin eğitimi konusunda birlikte çalışacağını aktardı. "Akdeniz'deki suç ağlarını çökertmeyi ve düzensiz göçün önlenmesi için sahil güvenliklerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuşan Tajani, ayrıca İtalya, Türkiye ve Libya arasında diyalogu artırma çabalarının devam edeceğini söyledi. Tajani, "Akdeniz artık göçmenlerin mezarlığı olmamalı, refah ve büyüme inşa etmeye hizmet eden bir deniz olmalı" dedi.

Rusya-Ukrayna ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Tajani, Türkiye'nin barış sürecinde diyaloğu kolaylaştırıcı bir rol oynayabileceğini vurguladı: "Ankara'nın diyaloğu kolaylaştırmak açısından önemli bir rol oynayabileceğini çok iyi biliyoruz." Tajani, ayrıca Fidan'a İtalya'nın, barış sağlandığında Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesi modelinde bir güvenlik garantisi verilmesi önerisini yinelediğini bildirdi. Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye'nin rolüne işaret ederek deniz mayınlarının temizlenmesi fikrine açık olduklarını ifade etti.

Ekonomi ve savunma işbirliği

Tajani, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini belirterek 2024'te toplam 32 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde İtalya için en büyük, Avrupa'da ise ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu söyleyen Tajani, ihracattaki artışa dikkat çekti ve daha fazla yatırım çağrısında bulundu. Savunma sanayii alanındaki ortaklıklara da değinen Tajani, savunma işbirliğinin hem AB üyesi olmayan ülkelerle hem de ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle sürdürülmesinin hedeflendiğini aktardı.

Doha saldırısı ve İsrail eleştirisi

AA muhabirinin, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin sorusu üzerine Tajani, Doha'ya yönelik saldırıları kınadıklarını belirtti: "Bu, hava sahasının ihlalidir. Bu saldırılar, Gazze'de ateşkes sağlanması için barış müzakerelerinin önemli bir parçası olan bir ülkenin hava sahasını ihlal ediyor." Tajani, tepkinin de sınırı olduğuna dikkat çekerek "Tepkinin de aşılmaması gereken bir sınırı vardır. Maalesef İsrail bu sınırı aşmıştır. Uluslararası hukuk ve insancıl hukuk hakları birçok kez ihlal edilmiştir" dedi ve İsrail'e saldırıların durması çağrısı yaptı. Tajani, aynı zamanda Hamas'ın tüm rehineleri "koşulsuz olarak derhal serbest bırakması" gerektiğini vurguladı.

Filistin meselesi ve olası yaptırımlar

İtalya'nın iki devlet çözümüne inandığını belirten Tajani, bir Filistin Devleti'nin kurulmasının gerekliliğini yineledi. Tajani, Fidan'a İtalya'nın Gazze ve Batı Şeria'nın birleştirilmesi temelinde, bir Müslüman ülkenin öncülüğünde BM bayrağı altında bir uluslararası misyonu desteklediğini hatırlattı ve "22 Eylül'de New York'ta hazırlanmakta olan belgeyi imzalayacağımızı söyledim" dedi. Tajani, AB içinde yeni yaptırımlar konusunda Almanya ile ortak tavır aldıklarını ve Ursula von der Leyen'in önerilerinin değerlendirilmek üzere olduğunu belirtti.

Polonya hava sahası ihlali ve NATO uyarısı

Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin soruya Tajani, İtalya'nın olayı açıkça kınadığını söyledi: "Umarım bu bir daha olmaz. Bu yeni bir şey değil... Bu normal, ancak çok endişe verici. Umarım bir tırmanma olmaz." Tajani, barış için çalışılması gerektiğini ancak İtalya ve NATO'nun toprak bütünlüğünün savunulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.