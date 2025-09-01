Tajani ve Ağabekyan Roma'da Görüştü: Gazze, İnsani Yardım ve İki Devletli Çözüm

Tajani ve Ağabekyan Roma'da Görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan başkent Roma'da bir araya gelerek Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumu ele aldı. Görüşme sonrası iki bakan, Roma'daki üç hastanede tedavi gören Filistinli çocukları ziyaret etti ve Gemelli Hastanesi çıkışında ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin odak noktaları

Ağabekyan, İtalya'nın Filistinlilere yönelik hasta kabulü, gıda yardım gönderilmesi ve öğrencilere sağlanan bursları takdir ettiğini belirtti. Görüşmede sahadaki durum, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi sürecin hızlandırılması konularının ele alındığını söyledi.

"Her iki taraftan da bu saldırganlığın sona ermesi, insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve yakın gelecekte bir barış yoluna girilmesi yönünde net çağrılar var."

Ağabekyan'ın vurguları

Filistinli bakan, Gazze'deki ihtiyaçların tek bir kuruluş tarafından karşılanamayacak boyutta olduğuna dikkat çekti ve "her ülkenin yapabileceği en küçük katkı dahi çok değerli" dedi. İki devletli çözüme dair teyitler aldığını ve Filistin yönetiminin savaş sonrası dönemde oynayacağı rol hakkında güvence gördüğünü aktardı.

Ağabekyan, siyasi sürecin ilerleme için elzem olduğunu vurgulayarak, "İtalya'nın ve diğer ülkelerin sunduğu insani yardımlar çok önemli olsa da en önemlisi bir siyasi süreçtir" ifadelerini kullandı. Ayrıca sahada atılacak somut adımların görülmesi gerektiğini belirtti.

New York Konferansı'na ilişkin olarak Ağabekyan, "New York Konferansı'nın ay sonunda yapılması bekleniyor ve bu konferansta dünya ülkeleri geçen ay yayımlanan New York Bildirgesi doğrultusunda Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek verecek" dedi. Filistin devletinin tanınmasının sembolik olmadığını, bunun iki devletli çözümün korunması ve geleceğe umut verilmesi anlamına geldiğini ekledi.

Tajani'nin açıklamaları

Tajani, iki ülke görüşmelerinde Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs konularını ele aldıklarını belirterek, "İki halk, iki devlet çözümünden yanayız" dedi. Filistin yönetimini muhatap olarak tanıdıklarını ve Filistin'in geleceğinin Hamassız bir gelecek olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

İtalya'nın derhal ateşkesten yana olduğunu söyleyen Tajani, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusundaki taahhüdü yineledim. Ayrıca Gazze'ye yönelik yeni bir saldırıya karşı olduğumuzu ve Batı Şeria'daki köylere yönelik saldırıları kınadığımızı bir kez daha vurguladım." dedi.

Tajani, ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etme kararının tekrar gözden geçirilmesini umduğunu ve İtalya'nın daha fazla Filistinli çocuk ve öğrenci ağırlamaya hazır olduğunu belirtti.

Planlama ve insani öncelikler

ABD'nin Gazze için hazırladığı plana dair soruya yanıt veren Tajani, "Bir plan yapmadan önce Filistinlilerin ne istediğini dinlemeliyiz" dedi. Filistin halkının bir devlete sahip olması gerektiğini, Gazze ile Batı Şeria'nın yeniden birleşmesi ve bu devletin İsrail'i tanımasının önemine değindi.

Son olarak Tajani, İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dair iddialara değinerek, bu girişimlerin otomatik olarak "terörist" addedilmemesi gerektiğini söyledi ve aksinin kanıtlanmadığı sürece böyle bir etiketin doğru olmadığını belirtti.