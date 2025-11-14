Takaichi: "Gecede 2–4 Saat Uyuyorum" — Aşırı Çalışma Eleştirilerinin Hedefi

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, "gecede yaklaşık 2 saat, en fazla 4 saat uyuduğunu" söylemesi, ülkede süregelen aşırı çalışma tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı. Açıklama, özellikle "aşırı çalışmayı teşvik ettiği" eleştirilerine yol açtı.

Denge vurgusu yaptı

Bir yasama komitesi toplantısında kendi günlük rutini hakkındaki soruya cevap veren Takaichi, yoğun çalışma temposunu açıklarken aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik etme amacına yönelik tartışmalarda çalışanlar ve işverenlerin farklı ihtiyaçlarına işaret etti. Fazla mesai üst sınırını uzatma planlarıyla ilgili konuşmasında, yapılacak değişikliklerin çalışanların sağlığını güvence altına alacağını belirtti.

Takaichi, bu konuda "Gerçekten de insanların çocuk bakımı ve diğer sorumluluklarını kendi isteklerine göre doğru bir şekilde dengeleyebilecekleri ve çalışırken aynı zamanda boş zamanlarının tadını çıkarabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir ortam inşa edebilirsek, bu ideal olurdu" dedi.

İş-yaşam dengesi kavramını kenara bırakacağını açıklamıştı

Geçtiğimiz ay Japonya’nın ilk kadın başbakanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada Takaichi, "İş-yaşam dengesi kavramını kendim için bir kenara bırakacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve çalışacağım" demişti. Ayrıca geçtiğimiz hafta meclis oturumuna hazırlık için saat 03.00'te kurmayları ile toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle Takaichi’nin son açıklamaları, yoğun çalışma temposunun yol açtığı ölüm vakalarını tanımlayan "karoshi" kavramının yaygın olduğu Japonya'da, aşırı çalışmayı teşvik ettiği yönünde eleştirilere neden oldu.

