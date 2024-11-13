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Take Off İstanbul 2023: 200 Girişim ve Global Yatırımcılar İle Buluşma!

Take Off İstanbul, 11-12 Aralık'ta girişimcilik ekosistemine yön verecek etkinlikte 200'den fazla girişim ile yatırımcıları bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:13
Take Off İstanbul 2023: 200 Girişim ve Global Yatırımcılar İle Buluşma!

Take Off İstanbul İle Girişimciler Geleceği Şekillendiriyor

Take Off İstanbul, 11-12 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını girişim tutkunlarına açacak. Bu önemli etkinlik, 200'den fazla girişimi, yerel ve global sektör liderleriyle bir araya getirip, 1,5 milyar dolardan fazla fon yöneten Venture Capital ve Limited Partner'leri ile buluşturacak.

Katılımcılar İçin İlham Verici Konuşmalar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, küresel teknoloji firmaları ve uluslararası yatırımcıları bir araya getirecek. Bugüne kadar 100'den fazla ülkeden yüzlerce girişim ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Take Off İstanbul, geleceğin dünyasını inşa eden girişimcilere hayallerine ulaşma fırsatı sunuyor.

Önemli İsimler ve Etkileyici Program

Bu yıl Take Off sahnesinde, Axiom Space CRO'su Tejpaul Bhatia, Meta Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, Samsung Türkiye Genel Müdürü Jeff JO, ve GANI Kurucusu ve CEO'su Dilek Gürsoy gibi önemli isimler yer alacak.

Networking ve İşbirlikleri İçin Fırsatlar

Ziyaretçiler, teknoloji sektörlerinin önde gelen paydaşları ve sponsorları ile doğrudan bağlantı kurarak profesyonel ağlarını genişletebilecek, yeni işbirlikleri geliştirme imkanı bulacaklar. Ayrıca, paneller, usta eğitimleri ve interaktif aktivitelerle bilgi edinip unutulmaz anılar biriktirebilecekler.

Katılım İçin Hızla Kayıt Olun

Take Off İstanbul'a katılmak için ziyaretçi kaydı bu link üzerinden yapılabiliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, girişimciler için kariyerlerini ileriye taşıma ve ilham bulma fırsatları sunulmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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