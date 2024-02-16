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Takisici Oğuz Erge'yi hayattan koparan zanlının davasına başlandı

İzmir’de, taksici Oğuz Erge’ye 3 el ateş ederek hayatını kaybetmesine neden olan Delil Aysal (19) için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen dava bugün görülmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:39
Takisici Oğuz Erge'yi hayattan koparan zanlının davasına başlandı

Gaziemir'de 31 Aralık gecesi saat 03.30 civarında, evli ve iki çocuk sahibi Oğuz Erge, taksisine yüzü medikal maske ve başı kapüşonla gizlenmiş Delil Aysal adlı bir müşteri aldı. Delil Aysal, taksici Erge'yi taksiyle farklı yerlere götürdükten sonra, inmek istediğini belirtip cüzdanından para çıkaracakmış gibi yaparak, elindeki silahı ortaya çıkardı. Delil Aysal, ard arda 3 kere tetiği çekerek taksici Erge'yi vurdu. Sonra taksiyi ve şoförün cebini didik didik eden Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu zorla aldı. Boş kovanları toplayan Delil Aysal, olay yerinden hızla uzaklaştı.

ZANLI HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcı, Aysal'ın hiçbir indirim hakkı bulunmadığını belirterek, iddianamesinde en ağır cezayı talep etti. Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Aysal, yüzünü medikal maske ve kapüşonla saklayarak, taksici Erge'yi silahla vurup, kulaklık ve cep telefonunu gasbetmişti.

DURUŞMADA ERTELEME KARARI

Delil Aysal (19), taksici Erge'yi silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla bugün yargılandı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada sanığın tutuklu kalmasına karar verdi. Duruşma, 8 Mart 2024'e ertelendi. 

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