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Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi Güncellendi

Gıda güvenliğini tehdit eden taklit-tağşiş ürünlerinin sayısı 132'ye ulaştı, yeni uygunsuzluklar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:50
Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi Güncellendi

Gıda Güvenliğini Tehdit Eden Ürünler Listesi Güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atabilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıdalar listesini güncelleyerek önemli veriler paylaştı.

İçeriği Bozuk Ürün Sayısı Artıyor

Son güncellemeyle birlikte, bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 132'ye yükselmişken, taklit-tağşiş tespit edilen ürün sayısı da 737 olarak belirlendi.

Yeni Uygunsuzluklar Belirlendi

Güncellenen listede, bitkisel yağların bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ kullanımı, bazı gıda maddelerine kanatlı etinin ve sakatatın karıştırılması gibi birçok uygunsuzluğa yer verildi.

Dikkat Çeken Ürünlerde Sorunlar

Yeni eklenen ürünler arasında, tereyağı, kaymak ve tost peynirinin düşük yağ oranı, yoğurtta jelatin tespiti, zeytinyağına tohum yağlarının karıştırılması ve bazı ürünlerde ilaç etken maddelerinin bulunması gibi farklı sorunlar dikkat çekiyor. Ayrıca, kıyma ve köftede de tek tırnaklı et tespiti yapılması endişe verici bir durum olarak kaydedildi.

Bakanlık, tüketicilerin güvenilir bilgiye ulaşabilmesi için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresini ziyaret etmelerini öneriyor.

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