DOLAR
34,8 -0,32%
EURO
36,86 -0,21%
ALTIN
2.950,78 -0,61%
BITCOIN
3.406.745,91 1,21%

Taklit ve Tağşiş Gıda Ürünleri Listesi Güncellendi

Yeni güncellemelerle taklit ve tağşiş gıda ürünleri listesindeki tehlikeli maddeler arttı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:36
Taklit ve Tağşiş Gıda Ürünleri Listesi Güncellendi

Taklit-tağşiş Yapan Gıdalar Listesi Yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda ürünleri listesini güncellemeye devam ediyor. Son yapılan eklemelerle, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi ve köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespiti gibi yeni ürünler listeye dahil edildi.

Tehlike Sınıfı Artıyor

Bakanlığın resmi web sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinde yayımlanan bilgilere göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit eden ürün sayısı 168'e, taklit-tağşiş yapılan ürün sayısı ise 802'ye yükseldi.

Uygunsuz Ürünler ve Tespitler

Listedeki ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile birlikte taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar dikkat çekiyor. Yeni eklenen gıdalar arasında bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boyaların bulunması, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Bu gelişmeler, gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih
2
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
3
MİT, PKK'nın Sözde Sorumlusu Serhat Özmen'i Yakaladı
4
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
5
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı