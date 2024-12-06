Taklit ve Tağşiş Gıda Ürünleri Listesi Güncellendi

Taklit-tağşiş Yapan Gıdalar Listesi Yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda ürünleri listesini güncellemeye devam ediyor. Son yapılan eklemelerle, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi ve köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespiti gibi yeni ürünler listeye dahil edildi.

Tehlike Sınıfı Artıyor

Bakanlığın resmi web sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinde yayımlanan bilgilere göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit eden ürün sayısı 168'e, taklit-tağşiş yapılan ürün sayısı ise 802'ye yükseldi.

Uygunsuz Ürünler ve Tespitler

Listedeki ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile birlikte taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar dikkat çekiyor. Yeni eklenen gıdalar arasında bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boyaların bulunması, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Bu gelişmeler, gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.