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Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıda Ürünleri Listesi Güncellendi

Gıda taklidi ve tağşişiyle ilgili güncellenen listeye göre, tehlikeli ürün sayısı 138'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:50
Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıda Ürünleri Listesi Güncellendi

Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıda Ürünleri Listesi Güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve kişilerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıda ürünleri listesini düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Son güncelleme, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yapılan bilgilere göre gerçekleştirildi.

Tehlikeli Ürün Sayısı 138

Güncellemeye göre, bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler sayısı 138'e yükselirken, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 751'e ulaştı. Bu rakamlar, gıda güvenliği açısından ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Uygunsuzluklar ve Yeni Eklemeler

Güncel listede, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ tespit edilmesi gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor. Bunun yanı sıra, listede kanatlı eti ve sakatat ile ilgili tespitler de dikkat çekiyor. Yeni eklenen ürünler arasında, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması ve balda taklit ve tağşiş yapılması gibi durumlar yer alıyor.

Ayrıca, dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı varlığı gibi çeşitli uygunsuzluklar da belirlendi. Bu tespitler, gıda ürünlerinin güvenilirliği konusunda halkın dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği bu liste, tüketicilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıda ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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