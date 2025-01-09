Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi Güncellendi: Yeni Tehlikeler Belirlendi

Gıda Güvenliği Tehlikesi: Yeni Ürünler Listede

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelleyerek tüketicileri uyardı. Güncellenen listeye göre, güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yapılan açıklamalara göre, toplamda 181 kişinin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen ürün sayısı 880'e yükseldi.

Yeni Tespitler ve Uygunsuzluklar

Listede dikkat çeken ürünlerin arasında, dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı gibi tespitler yer alıyor. Bu durum, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.

Bağımsız Denetim ve Tüketici Bilinci

Gıdaların içeriklerinin doğru bir şekilde etiketlenmesi ve denetlenmesi, sağlıklı beslenmenin temel bir gereksinimidir. Tüketicilerin bu tür ürünler hakkında bilgi sahibi olmaları, sağlıklarını korumaları açısından büyük önem taşımaktadır.