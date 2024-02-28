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Taksici Oğuz Erge'nin ölümüne sebep olan Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu kararı çıktı

Delil Aysal, İzmir Gaziemir'de bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge'ye ateş ederek hayatını kaybettirdi. Yapılan incelemede Aysal'ın akli dengesinin yerinde olduğu ve ceza sorumluluğunun bulunduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:56
Taksici Oğuz Erge'nin ölümüne sebep olan Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu kararı çıktı

Aysal, İzmir Gaziemir'de taksici Oğuz Erge'yi silahla vurarak öldürdüğü, aracını gasp ettiği ve ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkemenin talep ettiği ceza ehliyeti raporu da mahkemeye gönderildi.

"Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."

Delil Aysal, 31 Ocak gecesi saat 03.30 civarında Buca Gediz Mahallesi'nde kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şekilde taksici Oğuz Erge'nin aracına binmişti. Aysal, Gaziemir Belediyesi'ne yaklaştıklarında arka koltuktan çıkardığı silahla Erge'ye üç el kurşun sıkmıştı. Erge ağır şekilde yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı ancak kurtarılamamıştı.

Şüpheli, Erge'nin parasını ve eşyalarını alıp kaçtıktan sonra polis tarafından olay yerinde ve çevresinde bulunan 70 kamera görüntüsünün yaklaşık 110 saatlik incelemesi sonucunda Buca'daki saklandığı yerde yakalanıp tutuklandı. Araç içi kameranın kaydettiği görüntüler ise olayın öncesinde, sırasında ve sonrasında neler olduğunu ortaya koydu. 

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Taksici Oğuz Erge'nin ölümüne sebep olan Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu kararı çıktı

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