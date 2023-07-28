Taksiciler artık sınırı aştı: İndi bindiye 75 TL!

Gelen haberler üzerine akaryakıta gelen zamlarla beraber taksici esnafının olumsuz etkilenmesiyle zam talepleri çoğaldı. İşte İstanbul'da taksi indi bindi güncel ücreti haberimizde.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZAM İSTEĞİ

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine gelecek olan zam gündemi sallandırdı. Toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılması maddesi teklifler arasında yer aldı.

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, toplu ulaşıma yapılacak olan zamlar için belirleyici üç özelliğin asgari ücret, akaryakıt fiyatları ve enflasyon oranı olduğunu belirtti. Cihan, İBB olarak toplu ulaşıma yüzde 57,07'lik ücret artış teklifinde bulunduğunu belirtti.

Bunun üzerine tam elektronik bilet ücreti 9,90'dan 15,5 TL, öğrenci elektronik bilet 4,83 TL'den 7,60 TL'ye, öğretmen bileti 7,09 TL'den 11,13 TL'ye yükselmesi yönünde isteklerde bulunuldu.





TAKSİLERDE KISA MESAFE ÜCRETİ

Taksilerde ise taksimetrenin açılış ücreti 12,65'ten 19,87 TL'ye, sarı taksi mesafe ücretinin kilometre başına 8,51'den 13,37 TL, sarı taksi üzerinden tarife ücretinin saatlik 100,80'den 158,33 TL, sarı taksi kısa mesafe ücretinin ise yüzde 70 zamla 40'tan 70 TL olarak güncellenmesi isteniyor.

Okul servisi ücretlerine de yüzde 57,07 zam yapılmasıyla 1 kilometreye kadar mesafe ücretinin 792'den 1244 TL'ye yükseltilmesine dair talep edildi.

SONUÇ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Zam talepleri üzerine kararın ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Belediye tarafından yüzde 57,07 zam teklifi üzerine tekrar değerlendirmeyle alt komisyona sevk verildi. Konu hakkında yapılacak açıklamalar haberimizde yer alacak.