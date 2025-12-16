Taksim'de 'Huzur İstanbul' Uygulaması: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kuş Uçurtmadı

Taksim'de 'Huzur İstanbul' Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulaması kent genelinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Geniş çaplı katılım ve sıkı denetim

İlçe Emniyet, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçinin katıldığı uygulamada, ekipler giriş ve çıkış noktalarında yoğun kontrol sağladı.

Durdurulan sürücüler ve araçlar, ekipler tarafından didik didik arandı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Taraması sorgulamaları yapıldı; el çantaları ve valizler de incelendi.

Sonuç

Uygulamada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Yetkililer, uygulamanın geç saatlere kadar devam edeceğini bildirdi.

