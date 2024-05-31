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Taksim’de metro seferleri durduruldu: Meydanda ‘Gezi Anması’ yapılacak

Taksim Dayanışması, ‘Gezi Parkı’ eylemlerinin yıldönümü nedeniyle Taksim’e çağrı yapmıştı. Çağrı nedeniyle Taksim meydanı ve park çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, metro seferleri de durduruldu.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 14:14
Taksim’de metro seferleri durduruldu: Meydanda ‘Gezi Anması’ yapılacak

Taksim Dayanışması, ‘Gezi Parkı’ eylemlerinin yıldönümü sebebi ile bugün (31 Mayıs) saat 19.00’da Taksim’e çağrı yapmıştı. Bunun üzerine polis, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri ile alanı ablukaya aldı. Ayrıca Metro İstanbul, alana yapılacak olan seferleri kapattığı duyuruldu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 15.00’dan itibaren Taksim ve Şişhane metro istasyonları, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılacak. İstasyonların ve hattın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Metro İstanbul, istasyonların ve hattın kapatılması konusunda İstanbul Valiliği’nin karar aldığını bildirdi.

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