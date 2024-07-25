Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Teknik Arıza

Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Durduruldu

İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında meydana gelen teknik arıza, seferlerin durmasına yol açtı. Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabı üzerinden F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ndaki arızanın nedenini duyurarak, seferlerin yapılamadığını açıkladı.

Yolcular İETT Otobüslerine Yönlendirildi

Kabataş istasyonunda füniküleri kullanmak isteyen yolcular, güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirilerek alternatif ulaşım imkanı sağlandı. Ekiplerin hattaki arızayı gidermek üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Gelişmeleri Takip Edin

Yaşanan bu durum, İstanbul'un yoğun ulaşım sistemini etkileyerek yolcular arasında bir süreliğine aksamalara neden oldu. Durumla ilgili güncellemeler Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.