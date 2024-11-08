Taksim Meydanı'nda Su Borusu Patladı, Metro İstasyonu Etkilendi

Taksim Meydanı'nda Su Sorunu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı'ndaki yürütülen çalışmalar esnasında bir su borusunun patlaması sonucu, fışkıran su metro istasyonuna aktı. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nı kullanan yolcular, tavandan akan sularla başa çıkmak için dikkatli adımlarla yürümek zorunda kaldı.

Olayın Detayları

Patlama, Tak-ı Zafer Caddesi'nde su birikintilerine neden oldu. İBB ekipleri, olayın hemen ardından su birikintilerinin oluştuğu alanlarda uyarı levhaları yerleştirdi. Yolcular, ıslanmamak için dikkatle ilerlemeye çalıştı.

Esnaf ve Yolcuların Tepkisi

Bölgedeki esnaf ve yolcular, benzer olayların sıkça yaşandığını belirterek, İBB yetkililerinden acil ve kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Taksim Meydanı'ndaki çalışmaları sırasında patlayan borudan fışkıran su metro tavanından istasyona aktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Taksim Meydanı'ndaki çalışmaları sırasında patlayan borudan fışkıran su metro tavanından istasyona aktı.