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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Yılbaşı Havasında Buluştu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yılbaşı yoğunluğu ile dolup taşıyor, güvenlik önlemleri artıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:31
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Yılbaşı Havasında Buluştu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Artan Yılbaşı Yoğunluğu

Megakentin en önemli buluşma noktalarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı. Beyoğlu, yılbaşı kutlamalarına katılmak isteyen yerli-yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu.

Cadde ve Meydanda Kalabalık Artıyor

Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekti.

Güvenlik Önlemleri Gözaltında

Polis ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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