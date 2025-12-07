Talas 5.0 ile Dijital Dönüşüm: Masterclass'ın İkinci Oturumu

Talas Belediyesi'nin Talas 5.0 vizyonu kapsamında düzenlenen masterclass'ın ikinci oturumu Meclis Salonu'nda yapıldı; strateji, marka kimliği ve dijital itibar ele alındı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:22
Talas 5.0 ile Dijital Dönüşüm: Masterclass'ın İkinci Oturumu

Talas 5.0 ile Dijital Dönüşüm Sürüyor

Talas Belediyesi, geçen hafta "Talas’ta Dijital Dönüşüme Stratejik Adım" başlığıyla duyurduğu Talas 5.0 vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda masterclass iletişim eğitiminin ikinci oturumu Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Masterclass'ta Stratejik Derinlik

Eğitimin koordinatörü teknoloji uzmanı Ahmet Hamurcu, ikinci oturumun stratejik derinliğine dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. İlk oturumda Talas 5.0’ın temeli ve dijital dünyanın dönüşümü ele alındığını hatırlatan Hamurcu, bu oturumda vizyonun uygulamaya dönük yönlerinin tartışıldığını belirtti.

Ahmet Hamurcu konuşmasında şunları kaydetti: "Bu hafta masterclass oturumlarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Talas 5.0’ın ne olduğunu, dünyanın nereye gittiğini, teknolojinin nasıl değiştiğini ve bunun yaşam biçimimizi nasıl dönüştürdüğünü konuşmuştuk. Bu oturumda ise bu stratejiyi nasıl geliştireceğimizi, nasıl uyum sağlayacağımızı, hangi konumda olduğumuzu ve nereye gideceğimizi değerlendiriyoruz. Bugünün ana başlıkları; strateji, marka kimliği ve itibar. Dijital dünyada kiminle konuşuyoruz, nasıl algılanıyoruz, bulunduğumuz mecralarda kriz ortamlarını nasıl fırsata çevirebiliriz, riskleri nasıl yönetebiliriz bunlar üzerinde duruyoruz. Burada üç temel kavram öne çıkıyor: strateji, analiz ve hedef kitle."

İnsan Odaklı Dijital Dönüşüm

Hamurcu, dijital dönüşümün yalnızca teknolojiyle değil insan odağıyla mümkün olduğunun altını çizerek, Talas 5.0'ı konumlandırırken endüstrinin evrelerinden topluma uzanan süreci hatırlattı. Hamurcu, "Endüstri 1.0’dan 4.0’a kadar teknoloji sürekli gelişti ancak Toplum 5.0 ya da Endüstri 5.0 süreci bize şunu gösterdi: İnsanın dokunuşu olmadan gerçek bir dijital dönüşüm mümkün değil. Sadece bir post paylaşmak ya da reels videosu üretmek iletişim değildir. Yapılan her hamle birbiriyle bağlantılı, birbirini tetikleyen bir sistemin parçasıdır. Bu nedenle tüm dijital platformlarda dört temel hedefimiz var: Elde etmek, dönüştürmek, büyütmek ve ölçmek" ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı Yol Haritası ve Katılım

Talas 5.0 vizyonu kapsamında belediyenin dijital çağın gerekliliklerini yakalayan, insanı merkeze alan ve kurumsal iletişimde güçlü bir yol haritası sunduğu belirtildi. Eğitimlerin devam edeceği vurgulandı. Belediye yöneticileri ve personelin katıldığı ikinci oturum, Talas’ın teknolojik dönüşüm yolculuğunda stratejik bir kilometre taşı olarak değerlendirildi. Programa başkan yardımcıları, birim müdürleri, şefler ve ilgili personel katıldı.

TALAS BELEDİYESİ; GEÇEN HAFTA 'TALAS’TA DİJİTAL DÖNÜŞÜME STRATEJİK ADIM' BAŞLIĞIYLA DUYURDUĞU...

TALAS BELEDİYESİ; GEÇEN HAFTA 'TALAS’TA DİJİTAL DÖNÜŞÜME STRATEJİK ADIM' BAŞLIĞIYLA DUYURDUĞU TALAS 5.0 VİZYONUNU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR.

TALAS BELEDİYESİ; GEÇEN HAFTA 'TALAS’TA DİJİTAL DÖNÜŞÜME STRATEJİK ADIM' BAŞLIĞIYLA DUYURDUĞU...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi