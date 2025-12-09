Talas Belediyesi 20. Yılında: KYS İç Tetkik ile Kalite Sürekliliği

Talas Belediyesi, kalite yönetimi anlayışını güçlendirmek amacıyla Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi (KYS) İç Tetkik Toplantısını gerçekleştirdi. Bu yıl 20. yaşını dolduran kalite belgesinin belediyeye kazandırdığı disiplin ve standartlar, toplantıda öne çıkan başlıklar oldu.

Toplantı ve katılımcılar

Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sorumlu iç tetkikçiler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, kalite yönetimi kültürünün belediyenin tüm birimlerinde olgunlaştığını vurguladı: "Her geçen yıl daha da gelişen hizmet çeşitliliğimizin sürdürülebilir olması için kalite süreçlerimizi sürekli yeniliyor, güncelliyor ve güçlendiriyoruz."

İç tetkiklerin getirdiği şeffaflık

KYS’den sorumlu Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya ise iç tetkik çalışmalarının kurumsal yapıya katkılarına dikkat çekti. Çetinkaya şu ifadeleri kullandı: "İç tetkik, sadece bir kontrol mekanizması değil hizmetlerimizin şeffaf, izlenebilir ve ölçülebilir şekilde yürütülmesini sağlayan önemli bir süreçtir. 20 yıldır sürdürdüğümüz kalite anlayışının her yıl daha da güçlenmesi bizler için gurur verici."

Kurumsal gelişim ve gelecek adımlar

Toplantıda, KYS uygulamalarının çalışanlar tarafından benimsenmesinin kurumsal verimliliği artırdığı vurgulandı. İç tetkiklerin hizmetlerin daha planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağladığı belirtildi. Bu yılın ikinci iç tetkik sürecinin 8-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Süreç boyunca belediyenin tüm birimlerinde işleyiş, hizmet standardı, doküman yönetimi ve kalite politikalarına uyum detaylı şekilde değerlendirilecek. Talas Belediyesi, 20 yıllık kalite belgesi deneyimiyle kurumsal hizmet anlayışını her geçen yıl daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

